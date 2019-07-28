с чего всё началось

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Религия Патриарх Кирилл начал литургию ко Дню крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в честь Дня крещения Руси совершает литургию в Успенском соборе Московского Кремля и после нее возглавит крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади и праздничный молебен.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Происшествия В Приамурье в зоне паводка почти 90 человек отказались от эвакуации 89 жителей села Норск Селемджинского района Амурской области отказались от эвакуации и живут на чердаках затопленных домов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Футбол Владислав Радимов: «Поражение „Спартака“? Во всем виноват Глушаков» Экс игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение московского «Спартака» от «Тамбова» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

Здоровье Названо число страдающих гепатитом С россиян Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.

Происшествия В Екатеринбурге автобус наехал на пешеходов, двое госпитализированы Автобус наехал на пешеходов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, два человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Политика Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.

Политика В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Кино Фильм «Воскресенье» признан лучшим на фестивале «Хрустальный Источникъ» За лучший сценарий был отмечен фильм "Дорогой папа". Вера Алентова стала лучшей актрисой за роль в картине "Воскресенье".

Музыка Лепс вместо Metallica: почему музыканты выбирают Россию, а не Латвию За пять лет, которые прошли с момента отказа от "Новой волны", Рига, судя по всему, так и не смогла стать серьезной приманкой для организаторов концертов звезд первой величины.

Футбол «Порту» нашел замену Касильясу в чемпионате Мексики Португальский клуб ищет замену голкиперу Икеру Касильясу, чье возвращение на поле остается под вопросом.

Культура В Армении умер живописец Грайр Григорян В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».