с чего всё началось

Самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом вооруженные силы республики сообщили в твиттере. Отмечается, что это не первый случай нарушения воздушного пространства американскими самолетами.

Религия «Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь "Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.

Политика В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Здоровье Из-за паводка амурский Роспотребнадзор мониторит качество воды ежедневно 3 В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Происшествия Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.

Армия и оружие Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.

Происшествия В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.

Спорт Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ-2019 Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации чемпионата мира-2019 одержала разгромную победу над Италией (7:1) и стала победителем отборочного турнира.

Происшествия В Приамурье в зоне паводка почти 90 человек отказались от эвакуации 89 жителей села Норск Селемджинского района Амурской области отказались от эвакуации и живут на чердаках затопленных домов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Армия и оружие Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста.

Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Общество Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".

Транспорт Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.

Футбол Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин» Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Футбол Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.

Экономика Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.

Наука Ученые: Большинство людей неправильно едят яблоки Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.