Армия и оружие
Самолеты США вторглись в воздушное пространство ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 22:29
Самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом вооруженные силы республики сообщили в твиттере. Отмечается, что это не первый случай нарушения воздушного пространства американскими самолетами.
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с чего всё началось
Самолет-разведчик ВВС США снова был замечен в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил республики в Twitter.РБКвчера в 18:03
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Венесуэла сообщила о новом вторжении самолета США в воздушное пространство страны
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В Венесуэле заявили о новом вторжении самолета США в подконтрольную стране зону
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
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