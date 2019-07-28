Армия и оружие

Самолеты США вторглись в воздушное пространство ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 22:29

Самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом вооруженные силы республики сообщили в твиттере. Отмечается, что это не первый случай нарушения воздушного пространства американскими самолетами.
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с чего всё началось
Самолет-разведчик ВВС США снова был замечен в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает
 Стратегическое оперативное командование вооруженных сил республики в Twitter.
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