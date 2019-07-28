с чего всё началось

Самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом вооруженные силы республики сообщили в твиттере. Отмечается, что это не первый случай нарушения воздушного пространства американскими самолетами.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.

Политика Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Армия и оружие Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76 Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.

Политика Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Армия и оружие Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.

Происшествия Женщину убило молнией во время забега в горах Италии Удар молнии поразил 45-летнюю гражданку Норвегии в субботу вечером, когда та участвовала в трейлраннинговом забеге в итальянской части Альп на юге Тироля недалеко от границы с Австрией, сообщает бельгийская газета Le Soir.

Происшествия Отец забыл годовалых близнецов в машине на жаре и нашел их мертвыми В Бронксе (Нью-Йорк) 39-летний Хуан Родригес забыл в машине двоих годовалых детей на заднем сидении машины и ушел на работу.

Футбол «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Происшествия Пожар произошел на газопроводе в Коми На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы с последующим возгоранием газа, передает РИА "Новости".

Технологии Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса» В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.

Футбол Трансфер Кругового обойдется «Зениту» в 2 миллиона евро Ожидается, что петербургский клуб заплатит за игрока около 2 миллионов евро.

Экономика Счетная палата признала провал пенсионной системы в России Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.

Общество В Байкальске из-за паводка обрушился мост Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.

Наука Сделан важный шаг к созданию самообучающихся вычислительных систем Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.

Политика МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.