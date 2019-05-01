Армия и оружие

Самолеты США провели разведку у границ РоссииРЕН ТВ вчера в 17:31

Высота полета американского самолета составила около 8 км. Также разведку провел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, отправившийся с полигона НАТО Сигонелла на Сицилии. Он изучил местность и акваторию Черного моря у Новороссийска, а также в районе границ с Крымом.
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Три самолета США разведали обстановку у границ России

Газета.Ruвчера в 16:22

Самолеты США провели разведку у границ России

РЕН ТВвчера в 17:31

Американские самолеты провели разведку около западных и южных границ России

Телеканал 360°вчера в 16:31

Самолеты ВВС США провели разведку близ границ России

Московский Комсомолецвчера в 16:40

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

РИА Новостивчера в 16:05

Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ России

News.ruвчера в 11:10

Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

Интерфаксвчера в 10:24
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.
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Зеленский выбрал главу администрации

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Обновлено в 02:12
Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Эксперты назвали самые востребованные французские авто в России.
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Культура

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

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Сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста

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Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

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Общество

Число довольных жизнью россиян резко уменьшилось

Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года, тогда как в октябре 2018 года этот показатель составлял почти 90%, — сообщили в Финансовом университете.
Обновлено в 04:27
Общество

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Киев пригрозил получающим российские паспорта

Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
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WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика

Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки

Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
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Общество

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
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Путин подписал закон о «суверенном рунете»

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Обновлено вчера в 11:52
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

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Обновлено 29 апреля в 14:32
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Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
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Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
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Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.
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Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной

В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29
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