Армия и оружие
Самолеты США провели разведку у границ РоссииРЕН ТВ вчера в 17:31
Высота полета американского самолета составила около 8 км. Также разведку провел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, отправившийся с полигона НАТО Сигонелла на Сицилии. Он изучил местность и акваторию Черного моря у Новороссийска, а также в районе границ с Крымом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские самолеты провели разведку около западных и южных границ России
Телеканал 360°вчера в 16:31
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Музыка
На «Евровидении» ввели новое правило
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки инсульта
Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Эксперты назвали самые востребованные французские авто в России.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Культура
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США
Обновлено в 04:07
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Политика
Сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста
Двухминутная сирена раздалась на улицах Израиля в память о жертвах Холокоста. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 04:12
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Общество
Число довольных жизнью россиян резко уменьшилось
Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года, тогда как в октябре 2018 года этот показатель составлял почти 90%, — сообщили в Финансовом университете.
Обновлено в 04:27
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта
Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:20
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»
Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной
В сам день рождения Киркоров находился в самолете с друзьями, сообщив в Instagram, что летит в Дубай показывать свое шоу «THE BEST».
Обновлено вчера в 19:29