Армия и оружие

Самолеты РФ и КНР впервые провели совместное патрулированиеOnline47.ru 20:46

Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые провели совместное патрулирование с ВВС Китая.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
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В России очень часто встречается поддельная питьевая вода, поэтому стоит ввести для нее маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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