Армия и оружие
Самолеты РФ и КНР впервые провели совместное патрулированиеOnline47.ru 20:46
Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые провели совместное патрулирование с ВВС Китая.
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Интернет
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Обновлено в 13:43
Общество
Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
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Умер основатель групп The Meters и Neville Brothers
В конце 70-х Арт Невилл вместе с братьями основал группу Neville Brothers, которую позднее включили в Зал славы вокальных групп.
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Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере
Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
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Вылетевший в Москву самолёт «Аэрофлота» возвращается в Осло
В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
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В России очень часто встречается поддельная питьевая вода, поэтому стоит ввести для нее маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.
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На востоке ДР Конго 12 человек убиты при нападении боевиков
В результате вооруженного нападения группы террористов на две деревни близ города Бени, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), были убиты 12 мирных жителей.
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Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
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Ученые: сладкие напитки провоцируют развитие рака
Исследовательская группа пришла к выводу, что 100 мл в день потребления сладких напитков было связано с 18% повышенным риском общего рака и 22% повышенным риском рака молочной железы.
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