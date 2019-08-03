Лесные пожары
Самолеты Минобороны потушили почти половину пожаров в лесах СибириГазета.Ru 09:58
Авиация Минобороны России потушила почти половину лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военное ведомство. Как отмечается, огонь охватил территорию площадью 1 млн 100 тыс. га.
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