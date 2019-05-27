Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверкиВести.Ru 13:43

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

Футбол Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.

Гаджеты Опубликованы снимки четырех плат MSI на чипсете AMD X570 Выставка Computex 2019 открывается только завтра, но наши коллеги уже пробрались в павильон MSI и сфотографировали четыре платы на наборе системной логики AMD X570.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети» Ранее Алсу заявила, что ее дочь и других участников втянули в какие-то игры, и выразила уверенность, что все закончится хорошо.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Происшествия Силовики предотвратили теракт в Астраханской области Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Политика Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Футбол Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира 24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.

Хоккей Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".

Здоровье Волгоградцам назвали продукты, содержащие ядовитые вещества Плоды с косточками Семечки в яблоках содержат токсичные вещества из класса цианидов, и употребление их в больших количествах может серьезно отравить организм.

Шоу-бизнес Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.

Политика Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Шоу-бизнес 17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.

Общество Гороскоп на 28 мая 2019 года Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.

Футбол «Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу Футболисты "Унион Берлин" по сумме двух игр одержали победу над "Штутгартом" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Шоу-бизнес Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Здоровье Ученые предупредили о серьезной опасности употребления солодки Ученые из университета Макгилла заявили об опасности чрезмерного употребления напитков с добавлением экстракта корня солодки.

Политика Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.

Армия и оружие Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил глава МИД Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.