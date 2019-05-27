Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверкиВести.Ru вчера в 13:43

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Французские власти предупредили посольство РФ о готовящихся проверках самолетов в Париже

ТАССвчера в 16:07

Французская полиция проверяла самолеты «Аэрофлота», летевшие рейсом «Москва — Париж» из-за сообщения о бомбе

Эхо Москвывчера в 16:00

«Аэрофлот» задержал два рейса из Парижа из-за проверки анонимного сообщения

Интерфаксвчера в 13:38

В аэропорту Парижа прокомментировали проверки рейса «Аэрофлота»

РБКвчера в 15:58

В Париже проверяют рейсы «Аэрофлота» после получения письма с угрозами

РИА Новостивчера в 13:01

Вылет рейса «Аэрофлота» Париж - Москва задержали из-за дополнительного осмотра борта

Агентство Москвавчера в 12:41

Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании

Lenta.ruвчера в 10:22
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Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских

Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап при этом признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер", и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
Обновлено в 03:43
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено вчера в 03:51
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Космос

Екатеринбуржцы смогут увидеть спутники Илона Маска

У жителей Екатеринбурга и области появилась возможность увидеть цепочку спутников Starlink собственными глазами.
Обновлено в 02:10
Космос

Молния ударила в стартовавшую с Плесецка ракету-носитель «Союз»

Разряд молнии ударил в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» во время старта с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 07:14
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»

Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»

ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Скорость российских крылатых ракет решили довести до гиперзвуковой

Специалисты совершенствуют российские сверхзвуковые крылатые ракеты путем доведения их скорости до гиперзвуковой, сообщил гендиректор «НПО машиностроения» Александр Леонов.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Экономика

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Ноутбуки HP Envy получат деревянную отделку

Компания HP показала на Computex 2019 свои первые мобильные ПК с деревянными панелями.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома

Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Футбол

Гаттузо заявил об уходе из Милана

В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников

В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Политика

Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг

Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг, подписав соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Бундеслига стала самым результативным чемпионатом в топ-5 лиг Европы

В прошедшем сезоне в немецкой Бундеслиге забивали в среднем 3,18 гола за матч.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

В МИД Ирана заявили о незаинтересованности страны в ядерном оружии

«Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», — указал министр.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибший

Обновлено в 03:48
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Кино

Макс Фадеев снялся в сериале на ТНТ. Фанаты недовольны

Обновлено в 01:52
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