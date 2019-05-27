Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверкиВести.Ru вчера в 13:43

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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В Париже проверяют рейсы «Аэрофлота» после получения письма с угрозами

Все самолеты "Аэрофлота", прибывающие из Москвы в Париж, проверяют в аэропорту французской столицы после получения письма с угрозами, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта имени Шарля де Голля.
РИА Новостивчера в 13:01

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Французские власти предупредили посольство РФ о готовящихся проверках самолетов в Париже

ТАССвчера в 16:07

Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании

Lenta.ruвчера в 10:22

В аэропорту Парижа прокомментировали проверки рейса «Аэрофлота»

РБКвчера в 15:58

«Аэрофлот» задержал два рейса из Парижа из-за проверки анонимного сообщения

Интерфаксвчера в 13:38

В Париже проверяют рейсы «Аэрофлота» после получения письма с угрозами

РИА Новостивчера в 13:01

Вылет рейса «Аэрофлота» Париж - Москва задержали из-за дополнительного осмотра борта

Агентство Москвавчера в 12:41

Французская полиция проверяла самолеты «Аэрофлота», летевшие рейсом «Москва — Париж» из-за сообщения о бомбе

Эхо Москвывчера в 16:00
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Армия и оружие

О создании модернизированной версии Ка-52 рассказали в Минобороны

Обновлено в 02:34
Музыка

Джон Бон Джови прогулялся по Красной площади

Вокалист американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови прогулялся по Красной площади в Москве.
Обновлено в 00:45
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Культура

Путин отметил роль фестиваля Озерова в сбережении памяти о войне

Президент России Владимир Путин отметил вклад Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова в патриотическое воспитание молодежи и сбережение памяти о войне.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие

«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина

Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28
Кино

В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в ХМАО

Пассажирский микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия

У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А

Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты

Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно

Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров

«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес

Бледанс утешила 48-летнюю Кудрявцеву после слов телеведущей о старости

Еще 19 мая Лера Кудрявцева отпраздновала свой 48-й день рождения.
Обновлено в 02:23
Политика

Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44
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