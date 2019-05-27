Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверкиВести.Ru вчера в 13:43
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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с чего всё началось
Все самолеты "Аэрофлота", прибывающие из Москвы в Париж, проверяют в аэропорту французской столицы после получения письма с угрозами, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта имени Шарля де Голля.РИА Новостивчера в 13:01
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Вылет рейса «Аэрофлота» Париж - Москва задержали из-за дополнительного осмотра борта
Агентство Москвавчера в 12:41
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Вокалист американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови прогулялся по Красной площади в Москве.
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В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
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Культура
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Президент России Владимир Путин отметил вклад Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова в патриотическое воспитание молодежи и сбережение памяти о войне.
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Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
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Политика
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Экономика
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Обновлено в 02:15
Политика
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Обновлено вчера в 23:32
Экономика
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Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина
Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28
Кино
В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах
В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в ХМАО
Пассажирский микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия
У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров
«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Бледанс утешила 48-летнюю Кудрявцеву после слов телеведущей о старости
Еще 19 мая Лера Кудрявцева отпраздновала свой 48-й день рождения.
Обновлено в 02:23
Политика
Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине
Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44