Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверкиВести.Ru 13:43

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

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