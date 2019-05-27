Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверкиВести.Ru 13:43
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Вылет рейса «Аэрофлота» Париж - Москва задержали из-за дополнительного осмотра борта
Агентство Москва12:41
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