Самолет загорелся во время взлета во ВнуковоГазета.Ru 11:04

В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".

Самолет загорелся во время взлета во Внуково

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