Происшествия

Самолет загорелся во время взлета во ВнуковоГазета.Ru 11:04

В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
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Пассажиры рейса Москва — Махачкала вышли на крыло самолета

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«Ютэйр» опровергла сообщение о возгорании двигателя самолета во Внуково

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Utair назвала выброс пламени из двигателя самолета штатной ситуацией

Телеканал 360°11:16

ЮТэйр: пассажиры вышли на крыло, увидев горящий двигатель

РЕН ТВ10:55

Во Внуково загорелся самолёт, летевший в Махачкалу

Замана11:16

В Utair назвали штатной ситуацию с загоревшимся двигателем во время взлёта

Говорит Москва10:50
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский

Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Обновлено в 08:00
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Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»

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Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

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Общество

Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие

Из-за попадания молнии в Акрополь в Афинах пострадали четыре человека, передает newsit.gr.
Обновлено в 11:40
Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Наука

Оптический резонатор выявил квантовые движения в жидкости

Установка стала первым примером системы, в которой возможно изучение квантовых оптомеханических эффектов для жидкостей, а не для твердых тел или газов, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Обновлено в 09:19
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Футбол

Чакыр назначен на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Обновлено 15 апреля в 05:14
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку

В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Экономика

Рунет в два раза чаще прежнего сталкивался с кибератаками в 2018 году

В настоящее время, кроме разговоров о кибербезопасности, "никто не тратит усилий на то, чтобы анализировать, выявлять уязвимости в своих приложениях, защищать пользовательские данные", подчеркнул вице-президент "Ростелекома".
Обновлено в 07:24
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Главный индеец СССР Гойко Митич приехал в Донецк

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«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем

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Армия и оружие

Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Здоровье

Как инновации возвращают пациентов с гемофилией к жизни

Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв, который сам столкнулся с гемофилией, рассказал каждые три года совместно с врачами и социологами проводится исследование качества жизни пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 12:47
Игры

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46
Экономика

Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России

Обновлено в 11:26
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Космос

Команда SpaceIL показала последний снимок «Берешита»

Израильская частная компания SpaceIL опубликовала последний снимок, переданный лунным посадочным зондом «Берешит» незадолго до того, как он потерпел крушение.
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Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
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