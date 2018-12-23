Происшествия

Летевший в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя
Lenta.ru
10:20

Самолет Airbus A321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Lenta.ru10:20

Подробнее о событии

Пассажиров самолета S7, вернувшегося в Домодедово после отключения одного двигателя, отправят в Сочи резервным бортом

Эхо Москвы09:31

Самолет компании S7 сел в Домодедово с отказавшим двигателем

РИА Новости08:23

Летевший в Сочи лайнер вернулся в Домодедово из-за отключения двигателя

РБК08:16

Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве

News.ru08:07

Самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Коммерсантъ07:53

Самолет S7 со 192 пассажирами экстренно вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Интерфакс09:33

У летевшего из Москвы в Сочи самолёта отказал двигатель

Макс Портал10:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия

Пожар в шахте в Соликамске потушен

Обновлено в 09:51
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 222 человек. 28 человек пропали без вести, 840 — ранены.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Самарской области при взрыве газа пострадали трое подростков

Трое подростков пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Самарской области, сообщила в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Петербурге горит производственное здание

Обновлено в 08:46
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших на шахте в Соликамске

Пермское агентство «Местное время» сообщило, что личности всех горняков, погибших в шахте в Соликамске, установлены.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Режиссер Светлана Баскова сломала два ребра во время ДТП в Москве

Режиссер Светлана Баскова, создательница фильма "Зеленый слоник", сломала два ребра во время ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Из горящей на востоке Москвы квартиры эвакуировали пять человек

Спасатели эвакуировали пять человек из горящей квартиры общей площадью 40 квадратных метров на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Новосибирске при пожаре в больнице погиб пациент

Пациент клинической больницы № 2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин

В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех

В Великобритании отпущены без предъявления обвинений два человека, задержанные ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Обновлено в 07:44
Происшествия

На юго-востоке Москвы трамвай столкнулся с легковушкой

Обновлено в 06:23
Происшествия

Снегоход провалился под лед на Кузбассе

«В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп в Беловском районе под лед провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих — водителя и еще одного пассажира — ищут», — рассказал собеседник.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком

В Стерлитамаке 34-летний местный житель угнал автомобиль с находящимися в нем пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Таксист устроил неконтролируемые танцы на заправке

В Санкт-Петербурге ночью на станцию автозаправки приехала машина такси и остановилась на парковке.
Обновлено в 09:40
Главное