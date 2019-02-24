Происшествия

Самолет вернулся в Благовещенск из-за больного пассажираГазета.Ru вчера в 23:04

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вернулся в аэропорт Благовещенска из-за ухудшения здоровья пассажира, передает ТАСС. Самолет выполнял рейс Екатеринбург - Москва.
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Вылетевший в Москву самолет вернулся в Благовещенск из-за ухудшения здоровья пассажира

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Благовещенска в Москву с пересадкой в Екатеринбурге, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
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