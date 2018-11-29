Происшествия

Самолет в аэропорту Нью-Йорка повредил лайнер Трампа
Известия
02:36

Инцидент с участием частного лайнера президента США Дональда Трампа произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, в среду утром двигающийся двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло припаркованного Boeing-757, который хозяин Белого дома использовал во время президентской кампании.
Известия02:36

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В аэропорту Нью-Йорка лайнер столкнулся с самолетом Трампа

РИА Новости01:56

Самолет в аэропорту Нью-Йорка повредил лайнер Трампа

Известия02:36

Частный самолет Дональда Трампа, получил повреждения в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке

Эхо Москвывчера в 23:17

Самолет Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке

Lenta.ruвчера в 22:05

Самолёт Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-Йорка

RT на русскомвчера в 20:51

Принадлежащий Трампу самолет получил повреждение в Нью-Йорке

Российская газетавчера в 18:38

AP: в Нью-Йорке принадлежащий Трампу частный самолет получил повреждение в аэропорту

ТАССвчера в 18:19
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Открытое горение на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
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В США умер находившийся в заключении россиянин

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На Кубани в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадали шесть человек.
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Происшествия

СК начал проверку в связи с гибелью рабочего на шахте в Якутии

28 ноября на шахте в Якутии произошло обрушение горной породы. Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту обвала.
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Под Москвой двое детей сгорели в обесточенном доме

По всей видимости, пожар произошел, когда огонь вырвался из дровяной печи. Также выяснилось, что дом по какой-то причине был обесточен.
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В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали самолеты

В аэропорту Краснодара из-за сильного снегопада задерживаются несколько рейсов на вылет и на прилет.
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Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажем

В Якутии приговорили бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17 годам колонии строгого режима за педофилию.
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Вооруженная разбойница напала на москвича ради шапки

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По факту крушения вертолёта Ми-26 в НАО возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фату крушения вертолёта Ми-26 авиакомпании Utair в ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Вене накануне аукциона похитили картину Ренуара

В Вене накануне аукциона похитили пейзаж французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Golfe, Mer, Falaises Vertes», который готовился к продаже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
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В Екатеринбурге пенсионерка упала в яму с кипятком

Женщина вместе с детьми попыталась перебраться через улицу, где прорвало трубу с горячей водой, но неожиданно провалилась в яму.
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Около 4 млн рублей долга по зарплате выплатили вахтовикам на Ямале

Около четырех миллионов рублей долга по зарплате выплачено работающим вахтовым методом сотрудникам строительной компании на Песцовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
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В Петербурге задержали студента за развращение школьницы в соцсети

Задержан подозреваемый — 20-летний третьекурсник колледжа связи. С октября 2017 года он переписывался со школьницей во «ВКонтакте».
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