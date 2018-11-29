Инцидент с участием частного лайнера президента США Дональда Трампа произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, в среду утром двигающийся двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло припаркованного Boeing-757, который хозяин Белого дома использовал во время президентской кампании.

Происшествия Происшествия В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

Происшествия Происшествия На территории Успенской церкви в Москве ликвидировали открытое горение Открытое горение на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

Происшествия Происшествия Пожар в здании минфина Украины ликвидирован

Происшествия Происшествия В США умер находившийся в заключении россиянин В Соединенных Штатах скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом на Facebook сообщило посольство России.

Происшествия Происшествия На Кубани в ДТП с автобусом пострадали шесть человек По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадали шесть человек.

Происшествия Происшествия СК начал проверку в связи с гибелью рабочего на шахте в Якутии 28 ноября на шахте в Якутии произошло обрушение горной породы. Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту обвала.

Происшествия Происшествия Под Москвой двое детей сгорели в обесточенном доме По всей видимости, пожар произошел, когда огонь вырвался из дровяной печи. Также выяснилось, что дом по какой-то причине был обесточен.

Происшествия Происшествия В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали самолеты В аэропорту Краснодара из-за сильного снегопада задерживаются несколько рейсов на вылет и на прилет.

Происшествия Происшествия Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажем В Якутии приговорили бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17 годам колонии строгого режима за педофилию.

Происшествия Происшествия Вооруженная разбойница напала на москвича ради шапки

Происшествия Происшествия По факту крушения вертолёта Ми-26 в НАО возбуждено уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело по фату крушения вертолёта Ми-26 авиакомпании Utair в ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Происшествия Происшествия В Вене накануне аукциона похитили картину Ренуара В Вене накануне аукциона похитили пейзаж французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Golfe, Mer, Falaises Vertes», который готовился к продаже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге пенсионерка упала в яму с кипятком Женщина вместе с детьми попыталась перебраться через улицу, где прорвало трубу с горячей водой, но неожиданно провалилась в яму.

Происшествия Происшествия Около 4 млн рублей долга по зарплате выплатили вахтовикам на Ямале Около четырех миллионов рублей долга по зарплате выплачено работающим вахтовым методом сотрудникам строительной компании на Песцовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).