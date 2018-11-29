Происшествия
Инцидент с участием частного лайнера президента США Дональда Трампа произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, в среду утром двигающийся двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло припаркованного Boeing-757, который хозяин Белого дома использовал во время президентской кампании.
Известия02:36
Оценить
11 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Частный самолет Дональда Трампа, получил повреждения в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке
Эхо Москвывчера в 23:17
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Происшествия
Восемь человек получили травмы в ДТП автобуса и грузовика в Москве
Обновлено в 07:08
Происшествия
Звонки о минировании ТЦ в Москве поступали с украинского номера
Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Во Франции женщина забаррикадировалась в банке и угрожает его взорвать
Во французской коммуне Алес департамента Гар женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает его взорвать.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов
В итальянском городе Фьюджи 28-летний мужчина ворвался в государственное образовательное учреждение, взяв в заложники более 20 человек.
Обновлено в 07:08
Происшествия
СК завершил расследование дела о побеге из суда участников «банды ГТА»
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.
Обновлено в 06:57
Происшествия
РБК: в СКР созданы отделы для расследования врачебных ошибок
Свои отделы по расследованию ятрогенных преступлений будут созданы также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В США умер находившийся в заключении россиянин
В Соединенных Штатах скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом на Facebook сообщило посольство России.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Экс-замгубернатора Курганской области подозревают в получении взятки
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Петербурге осудили мать, заперевшую младенца в сарае ради банкета
В Петербурге вынесли приговор женщине, которая заперла годовалого ребенка в сарае ради похода на банкет.
Обновлено в 07:02
Происшествия
СК начал проверку в связи с гибелью рабочего на шахте в Якутии
28 ноября на шахте в Якутии произошло обрушение горной породы. Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту обвала.
Обновлено в 06:18
Происшествия
На территории Успенской церкви в Москве ликвидировали открытое горение
Открытое горение на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на северо-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски
Полиция Германии провела обыски в помещениях штаб-квартиры Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 06:46
Происшествия
СК завел дело после гибели трех детей при пожаре в Иркутской области
Обновлено в 06:38
Происшествия
Известной петербургской правозащитнице залили машину монтажной пеной
В ночь с 28 на 29 декабря известной правозащитнице Ирине Баханович залили весь автомобиль монтажной пеной.
Обновлено в 07:07