Происшествия

Самолет в аэропорту Нью-Йорка повредил лайнер Трампа
Известия
02:36

Инцидент с участием частного лайнера президента США Дональда Трампа произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, в среду утром двигающийся двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло припаркованного Boeing-757, который хозяин Белого дома использовал во время президентской кампании.
Известия02:36

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В аэропорту Нью-Йорка лайнер столкнулся с самолетом Трампа

РИА Новости01:56

Самолет в аэропорту Нью-Йорка повредил лайнер Трампа

Известия02:36

Частный самолет Дональда Трампа, получил повреждения в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке

Эхо Москвывчера в 23:17

Самолет Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке

Lenta.ruвчера в 22:05

Самолёт Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-Йорка

RT на русскомвчера в 20:51

Принадлежащий Трампу самолет получил повреждение в Нью-Йорке

Российская газетавчера в 18:38

AP: в Нью-Йорке принадлежащий Трампу частный самолет получил повреждение в аэропорту

ТАССвчера в 18:19
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
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