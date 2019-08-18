Происшествия

Самолет упал на жилой дом в СШАГазета.Ru вчера в 18:45

В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.
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Как передаёт телеканал NBC
 со ссылкой на местные власти, как минимум один человек погиб и один получил тяжёлые ранения при падении легкомоторного самолёта Cessna 303 на жилой дом в округе Датчесс штата Нью-Йорк.
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Число жертв падения самолета на жилой дом в США достигло двух

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РИА Новостивчера в 22:09

Один человек погиб при падении самолёта на дом в США

RT на русскомвчера в 23:46
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