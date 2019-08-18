с чего всё началось

В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.

Самолет упал на жилой дом в США

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