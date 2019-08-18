Происшествия
Самолет упал на жилой дом в СШАГазета.Ru вчера в 18:45
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.
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с чего всё началось
Как передаёт телеканал NBC со ссылкой на местные власти, как минимум один человек погиб и один получил тяжёлые ранения при падении легкомоторного самолёта Cessna 303 на жилой дом в округе Датчесс штата Нью-Йорк.Life.ruвчера в 22:53
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