Происшествия

Самолет упал на жилой дом в СШАГазета.Ru вчера в 18:45

В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.
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Как передаёт телеканал NBC
 со ссылкой на местные власти, как минимум один человек погиб и один получил тяжёлые ранения при падении легкомоторного самолёта Cessna 303 на жилой дом в округе Датчесс штата Нью-Йорк.
Life.ruвчера в 22:53

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Число жертв падения самолета на жилой дом в США достигло двух

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RT на русскомвчера в 23:46

ABC: в результате падения легкомоторного самолета на дом в США погиб один человек

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При падении самолета на дом в штате Нью-Йорк погиб человек

РИА Новостивчера в 22:09

В США при падении легкомоторного самолета на жилой дом погиб человек

РБКвчера в 19:26
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Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
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Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
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Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
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Олег Иванов: «После удаления Уциева „Ахмат“ сплотился»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
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В рамках программы Антон Сазонов награжден как лучший режиссер.
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Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

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В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
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Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
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Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам

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Политика

Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности

17 августа бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал потерю Киевом нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса.
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Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими»

На кадрах ролика видно, как танкист безуспешно «газует», пытаясь выехать из ямы, а когда взбаламученная вода через люк начинает заливать танк, то солдат брезгливо морщится, словно боясь запачкать белоснежный костюм.
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Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

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Теннис

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
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Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:11
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