с чего всё началось

В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.

Самолет упал на жилой дом в США

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Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу Читатели испанского издания El Confidencial раскритиковали собственные ВВС за инцидент с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу, который летел над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении двух истребителей.

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Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

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