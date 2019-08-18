Происшествия
Самолет упал на жилой дом в СШАГазета.Ru вчера в 18:45
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.
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с чего всё началось
Как передаёт телеканал NBC со ссылкой на местные власти, как минимум один человек погиб и один получил тяжёлые ранения при падении легкомоторного самолёта Cessna 303 на жилой дом в округе Датчесс штата Нью-Йорк.Life.ruвчера в 22:53
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Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
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Гаджеты
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Ну а самым ожидаемым флагманом Xiaomi является Mi 9S. Схожесть рендеров с реальным Mi 9 только подтверждает это предположение.
Обновлено вчера в 01:53
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Обновлено 15 августа в 18:49
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Футбол
Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу
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Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено вчера в 16:53
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 01:52
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политубежище в Финляндии
Петербуржец Илья Капустин, проходящий свидетелем по делу «Сети» (запрещена в РФ), получил политическое убежище в Финляндии, сообщил проект Rupression.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров потерял чемодан супруги в аэропорту в Барселоне
Отечественный телеведущий Дмитрий Дибров забыл чемодан своей жены в аэропорту испанского города Барселона.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено 16 августа в 08:55
Происшествия
На Урале «Лексус» наехал на толпу людей
Обновлено в 01:07
Происшествия
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 23:38
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Музыка
На Шри-Ланке прошел семинар по политике реформ и открытости в КНР
В столице Шри-Ланки Коломбо прошел международный исторический семинар, посвященный изучению и обсуждению опыта китайской политики реформ и открытости, которой недавно исполнилось 40 лет, сообщает 17 августа Синьхуа.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Общество
В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары
Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Обновлено 16 августа в 13:43
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05