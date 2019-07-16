Происшествия
Самолет упал на жилой дом в ЧечнеLenta.ru 01:49
Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра. По предварительным данным, пилот не справился с управлением.
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Пилот упавшего в Чечне самолета получил закрытую черепно-мозговую травму
Чеченская Республика Сегодня05:49
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Происшествия
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Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13
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Обновлено вчера в 20:54
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Обновлено в 02:22
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Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Политика
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Обновлено в 04:35
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
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Обновлено в 02:32
Происшествия
Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело
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Обновлено в 04:32
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Обновлено вчера в 12:03
Политика
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Обновлено в 06:01
Политика
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