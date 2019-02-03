Самолет укатился с места стоянки в аэропорту ДомодедовоЭкономика сегодня вчера в 11:53

Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. Он добавил, что самолет "сдвинулся незначительно".

с чего всё началось

В московском аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки. Представитель аэропорта, слова которого приводит РИА Новости, рассказал, что аэродромная служба зафиксировала незначительное передвижение воздушного судна с места стоянки.

Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово

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