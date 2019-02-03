Происшествия

Самолет укатился с места стоянки в аэропорту ДомодедовоЭкономика сегодня 11:53

В московском аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки. Представитель аэропорта, слова которого приводит РИА Новости, рассказал, что аэродромная служба зафиксировала незначительное передвижение воздушного судна с места стоянки.
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В аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки

Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. Он добавил, что самолет "сдвинулся незначительно".
РИА Новости10:54

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В аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки

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URA.Ru12:01

Самолет без пилота укатился в аэропорту Домодедово

РЕН ТВ08:52
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