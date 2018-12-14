Происшествия

Самолет ударился хвостом о взлетную полосу в Уфе
Газета.Ru
00:38

Направлявшийся из Уфы в Нижневартовск самолет со 165 людьми на борту ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете, после чего продолжил полет, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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