Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолетИзвестия 03:57

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом. В результате случившегося два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает издание Setapati.
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Появилось видео с места крушения пассажирского самолёта в Непале

Life.ru03:37

Видео: крушение пассажирского самолета в Непале унесло жизни двоих человек

РЕН ТВ01:28

Три человека погибли при столкновении самолета и вертолета в Непале

Телеканал 360°02:25

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

RT на русском02:21

В Непале в аэропорту самолет столкнулся с вертолетом, два человека погибли

РИА Новости02:10

Самолет столкнулся с двумя вертолетами, есть жертвы

Газета.Ru02:30

СМИ: два человека погибли при крушении легкого самолета в аэропорту в Непале

ТАСС01:20
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Футбол

Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Обновлено в 03:56
Происшествия

В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Экономика

Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:05
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу

Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Футбол

Давид Луиз: «Клопп делает каждого игрока лучше»

Защитник «Челси» Давид Луиз рассказал о сильных сторонах тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа накануне очной встречи команд в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:20
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Футбол

Каборе: «У „Краснодара“ осталось восемь финалов»

Хавбек "Краснодара" Шарль Каборе дал комментарий в преддверии гостевого поединка 23-го тура РПЛ против "Динамо".
Обновлено в 05:23
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне

Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Тюмени ликвидированы боевики ИГ

Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Происшествия

Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России

Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.
Обновлено в 01:48
Общество

Британию обвинили в финансировании казней и пыток за рубежом

Налогоплательщики Британии финансируют пытки и казни за рубежом, так как правительство страны тайно финансирует суды государств, где сотни человек приговариваются к смертной казни, а показания выбивают физическим насилием, пишет The Daily Telegraph.
Обновлено в 05:30
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Общество

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15–21 апреля

Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»

Обновлено в 04:59
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Тренер устроил драку в матче любительской лиги по водному поло

Обновлено в 04:33
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
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