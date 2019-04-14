В Непале столкнулись самолет и вертолетИзвестия 03:57

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом. В результате случившегося два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает издание Setapati.

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Футбол Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана» Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.

Происшествия Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.

Происшествия В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.

Происшествия Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Экономика Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей.

Культура Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2» Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Авто Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.

Футбол Давид Луиз: «Клопп делает каждого игрока лучше» Защитник «Челси» Давид Луиз рассказал о сильных сторонах тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа накануне очной встречи команд в чемпионате Англии.

Автоспорт Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.

Футбол Каборе: «У „Краснодара“ осталось восемь финалов» Хавбек "Краснодара" Шарль Каборе дал комментарий в преддверии гостевого поединка 23-го тура РПЛ против "Динамо".

Политика Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.

Наука Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Происшествия Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.

Происшествия В Тюмени ликвидированы боевики ИГ Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.

Происшествия Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.

Путешествия Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.

Армия и оружие Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.

Общество Британию обвинили в финансировании казней и пыток за рубежом Налогоплательщики Британии финансируют пытки и казни за рубежом, так как правительство страны тайно финансирует суды государств, где сотни человек приговариваются к смертной казни, а показания выбивают физическим насилием, пишет The Daily Telegraph.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Авто Медведев утвердил правила тюнинга авто в России Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Общество Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15–21 апреля Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.