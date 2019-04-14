Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолетИзвестия 03:57
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом. В результате случившегося два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает издание Setapati.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Футбол
Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Происшествия
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Экономика
Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн
Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:05
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу
Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Футбол
Давид Луиз: «Клопп делает каждого игрока лучше»
Защитник «Челси» Давид Луиз рассказал о сильных сторонах тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа накануне очной встречи команд в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:20
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Футбол
Каборе: «У „Краснодара“ осталось восемь финалов»
Хавбек "Краснодара" Шарль Каборе дал комментарий в преддверии гостевого поединка 23-го тура РПЛ против "Динамо".
Обновлено в 05:23
Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Тюмени ликвидированы боевики ИГ
Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Происшествия
Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России
Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.
Обновлено в 01:48
Общество
Британию обвинили в финансировании казней и пыток за рубежом
Налогоплательщики Британии финансируют пытки и казни за рубежом, так как правительство страны тайно финансирует суды государств, где сотни человек приговариваются к смертной казни, а показания выбивают физическим насилием, пишет The Daily Telegraph.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Общество
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15–21 апреля
Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»
Обновлено в 04:59
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31