Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту КраснодараТАСС 03:43

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку после жесткой посадки в Краснодаре летевшего из Москвы самолета, пассажиры и экипаж не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.
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В Краснодаре самолет при посадке задел хвостом взлетно-посадочную полосу

РБК04:08

Задевший полосу хвостом самолет вылетит из Краснодара в субботу вечером

ТАСС05:50

Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю

РИА Новости04:29

В Краснодаре жесткую посадку совершил самолет из Москвы

КП - Кубань04:21

Опубликовано видео с места жесткой посадки в Краснодаре, где самолет из Москвы задел хвостом полосу

Кубанские новости05:30

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Интерфакс05:01

Самолет Boeing 738 рейсом из Москвы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Краснодара

Эхо Москвы05:00
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Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

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Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

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Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

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Экономика

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"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Происшествия

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Происшествия

Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

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Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
Политика

Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — подчеркнул пресс-секретарь.
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Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Авто

Интересные представители испанского автопрома

Автомобили, которые выпускают испанские компании, не так известны в мире, тем не менее, есть целый ряд интересных испанских брендов, которые выпускают продукцию высокого качества.
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Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
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Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
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Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
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Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW

Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
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Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

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Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
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Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
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Наука

В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита

Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.
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Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
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Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

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Политика

МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
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Политика

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Правительство Японии не согласно с утверждениями США о причастности Ирана к недавним нападениям на танкеры в Оманском заливе и попросило у Вашингтона дополнительных доказательств на этот счет.
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Армия и оружие

Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
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Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
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Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

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