Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в КраснодареLenta.ru 04:26
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг. Самолет удалось благополучно посадить, пострадавших среди находившихся на борту 175 человек нет.
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Происшествия
Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами
Глава Пензенской области Иван Белозерцев пообещал помочь семье Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд
Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:43
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Политика
Новак рассказал, возможен ли транзит российского газа через Украины
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что сохранение маршрута транзита российского газа через территорию Украины вовсе не несет каких-либо рисков для проекта «Северный поток — 2». Об этом Новак заявил сегодня, 15 июня, в интервью телеканалу «Россия 1».
Обновлено в 08:44
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Футбол
Лука Йович: «Надеюсь многому научиться у Бензема»
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович поделился эмоциями после перехода в испанский клуб, а также признался, что восхищается французским форвардом клуба Каримом Бензема.
Обновлено в 10:05
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.
Обновлено в 08:34
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали российские туристы
По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции.
Обновлено в 05:52
Политика
Израиль не поддержал заявление СВМДА по Иерусалиму
Израиль не поддержал три пункта декларации, принятой по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 09:42
Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Политика
Охраной саммита G20 в Осаке займутся свыше 25 тысяч полицейских
Охрана будет возложена на обычных полицейских, а также на бойцов сил специального назначения, которые занимаются проведением антитеррористических операций и пресечением массовых беспорядков.
Обновлено в 05:39
Политика
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Политика
Медведчук предостерег Зеленского от превращения в Порошенко
По мнению Медведчука, вопреки оптимистичным ожиданиям украинцев в связи со сменой президента в результате победы Владимира Зеленского на выборах над прошлым президентом Петром Порошенко, пока ничего в лучшую сторону в стране не меняется.
Обновлено в 03:11
Космос
В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды
Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22