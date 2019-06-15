Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в КраснодареLenta.ru 04:26

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг. Самолет удалось благополучно посадить, пострадавших среди находившихся на борту 175 человек нет.
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Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре попали на видео

РИА Новости08:56

Опубликовано видео с места жесткой посадки в Краснодаре, где самолет из Москвы задел хвостом полосу

Кубанские новости05:30

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Интерфакс05:01

В Краснодаре жесткую посадку совершил самолет из Москвы

КП - Кубань04:21

Появилось видео с задевшим посадочную полосу хвостом пассажирским самолетом

Телеканал 360°04:58

Задевший полосу хвостом самолет вылетит из Краснодара в субботу вечером

ТАСС05:50

Самолет Boeing 738 рейсом из Москвы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Краснодара

Эхо Москвы05:00
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Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
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Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович поделился эмоциями после перехода в испанский клуб, а также признался, что восхищается французским форвардом клуба Каримом Бензема.
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Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

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Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.
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Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге

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Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
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По мнению Медведчука, вопреки оптимистичным ожиданиям украинцев в связи со сменой президента в результате победы Владимира Зеленского на выборах над прошлым президентом Петром Порошенко, пока ничего в лучшую сторону в стране не меняется.
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Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
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Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
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Авто

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Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
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