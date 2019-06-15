Самолет совершил жесткую посадку в КраснодареLenta.ru 04:26

Пассажирский лайнер Airbus из Москвы задел хвостом полосу, не сумев приземлиться с первой попытки в Краснодаре, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в службах аэропорта "Пашковский".

с чего всё началось

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг. Самолет удалось благополучно посадить, пострадавших среди находившихся на борту 175 человек нет.

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