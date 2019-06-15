Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в КраснодареLenta.ru 04:26

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг. Самолет удалось благополучно посадить, пострадавших среди находившихся на борту 175 человек нет.
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Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре попали на видео

РИА Новости08:56

Опубликовано видео с места жесткой посадки в Краснодаре, где самолет из Москвы задел хвостом полосу

Кубанские новости05:30

Самолет Boeing 738 рейсом из Москвы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Краснодара

Эхо Москвы05:00

В Краснодаре жесткую посадку совершил самолет из Москвы

КП - Кубань04:21

Появилось видео с задевшим посадочную полосу хвостом пассажирским самолетом

Телеканал 360°04:58

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Интерфакс05:01

Задевший полосу хвостом самолет вылетит из Краснодара в субботу вечером

ТАСС05:50
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