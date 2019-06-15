Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в КраснодареLenta.ru 04:26
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг. Самолет удалось благополучно посадить, пострадавших среди находившихся на борту 175 человек нет.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Под Пензой местные жители перекрыли трассу после массовой драки
Федеральную трассу М-5 перекрыли жители села Чемодановка 14 июня в Пензенской области после массовой драки с участием представителей местной цыганской общины, сообщает региональное издание «Пенза-Взгляд».
Обновлено вчера в 14:45
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Обновлено в 10:13
Экономика
Власти Якутии увеличат инвестиции на подготовку к зиме на 34%
Власти Якутии планируют увеличить вложения на подготовку к следующему отопительному сезону на 34% по сравнению с аналогичным периодом - до 33,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Якутии.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Су-34 уничтожил с Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
"Будут пересмотрены и аннулируются решения КС", - сообщил Поалелунжь, перечислив эти постановления, среди которых решения от 8 июня о нелегитимности парламента, о незаконности утверждения парламентариями правительства Майи Санду и итогов выборов председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный.
Обновлено в 10:11
Политика
Противников гей-парада задержали в Грузии
Обновлено в 09:52
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Политика
Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона
Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:49
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям
Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Полицейских в Архангельской области обвинили в избиении задержанного
Полицейских в Архангельской области заподозрили в том, что они сначала применили физическую силу против задержанного за кражу, а потом пустили к нему его знакомого, который продолжил начатое.
Обновлено в 11:32
Хоккей
НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»
Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский назначил временных глав Полтавской и Одесской областей
Исполняющими обязанности глав регионов стали заместители бывших губернаторов Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении временных руководителей Одесской и Полтавской областей, передает ТАСС.
Обновлено в 07:08
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство
Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения
Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут преступника, серьезно ранившего ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по КЧР Айдамира Джанкёзова.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07