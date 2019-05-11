Происшествия
Самолет с туристами из РФ вернулся в аэропорт Вьетнама из-за поломкиБИЗНЕС Online 08:21
Самолет Boeing 767−300 с российскими туристами на борту вернулся в аэропорт во Вьетнаме из-за проблем с шасси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, речь идет о чартерном рейсе Камрань — Новокузнецк авиакомпании AzurAir.
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В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
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Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
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Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
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Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры
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ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок Греции
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Хоккей
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Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
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Космос
Открытие в космосе: ученые выявили объект, который быстрее скорости света
Даже задействовав современные методики изучения космоса, ученым не удалось понять, откуда взялась странная аномалия.
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В Кингисеппе в ДТП пострадали ребенок и водитель
Сегодня, 11 мая, в Кингисеппе в 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали ребенок и водитель.
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Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
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Происшествия
Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
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Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Дочери Сергея Доренко попросили расследовать причину смерти отца
Дочери главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко попросили правоохранительные органы провести расследование обстоятельств смерти их отца.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Предчувствие ветра петербургские деревья передают стоящим машинам
Позже в группе появилось ещё одно сообщение из того же района. На улице Кибальчича цветущая черёмуха накрыла стоящую во дворе легковушку.
Обновлено в 16:23
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан
Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
Обновлено в 06:32
Технологии
Еженедельная программа Вести.net от 11 мая 2019 года
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Обновлено в 13:22
Технологии
Как делают микроклимат внутри зданий?
Если на Земле климат создается атмосферой с ее ветрами, океанами с их течениями, горами и равнинами континентов, то в зданиях для этого приходится конструировать специальные системы.
Обновлено в 11:15
Авто
Seat презентовал сразу три новых электрических автомобиля
Во время работы международного автосалона в Барселоне местный производитель Seat, входящий в состав группы компаний Volkswagen Group, презентовал три своих передовых электрических творения под именами El-Born, Minimo и Cupra E-Racer.
Обновлено в 09:21
Происшествия
МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ
У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено в 14:28