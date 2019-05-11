Самолет с туристами из РФ вернулся в аэропорт Вьетнама из-за поломкиБИЗНЕС Online 08:21

Самолет Boeing 767−300 с российскими туристами на борту вернулся в аэропорт во Вьетнаме из-за проблем с шасси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, речь идет о чартерном рейсе Камрань — Новокузнецк авиакомпании AzurAir.

Самолет с туристами из РФ вернулся в аэропорт Вьетнама из-за поломки

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