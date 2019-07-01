Происшествия

Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-АвивеТК Звезда 10:08

Самолет, запросивший аварийную посадку из-за поврежденного шасси, успешно сел в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщили представители экстренных служб. На борту воздушного судна находились 152 пассажира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: болгарский Boeing 737 с поврежденным шасси успешно приземлился в Израиле

ТАСС11:10

Самолет из Кельна со сломанным шасси успешно приземлился в аэропорту Тель-Авива

Эхо Москвы11:24

Летевший из Кёльна самолёт аварийно сел в аэропорту Бен-Гурион

RT на русском09:34

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

Вести.Ru10:08

Пассажирский Boeing сел в Израиле с порванной шиной

РБК09:51

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

РИА Новости09:36

Самолет из Кельна со сломанным шасси экстренно сел в аэропорту Тель-Авива

Интерфакс09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Обновлено в 08:40
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Обновлено в 19:07
Политика

Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 15:48
Хоккей

«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным

Обновлено в 13:13
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Происшествия

В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Армия и оружие

«Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска

Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном.
Обновлено в 18:31
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Общество

Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)

С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Энергетика

Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»

Обновлено в 10:19
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Игры

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series выйдет 10 сентября

Обновлено в 11:17
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Экономика

Владимир Путин провел встречу с главой Липецкой области

Обновлено в 15:06
Культура

Хью Джекман устроился продавцом кофе

Обновлено в 16:29
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Общество

Чувашупрдор расторгает контракты в срочном порядке и перечисляет деньги по фиктивным договорам

Компанию подозревают в нарушении законодательства В 2018 году по соглашению сторон подведомственное Минтрансу Чувашии КУ "Чувашупрдор" расторгло более 30 контрактов на сумму более 362 млн рублей.
Обновлено в 08:45
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Гаджеты

Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Общество

Йошкар-олинские «жрицы любви» попросили Путина о защите

Форум секс-работников России направил в Кремль письмо с просьбой вычеркнуть из Кодекса об административных правонарушениях пункт о трафе за оказание платных интимных услуг.
Обновлено в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное