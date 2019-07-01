Происшествия
Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-АвивеТК Звезда 10:08
Самолет, запросивший аварийную посадку из-за поврежденного шасси, успешно сел в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщили представители экстренных служб. На борту воздушного судна находились 152 пассажира.
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