Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в ИзраилеРБК 09:11

В аэропорту Бен-Гурион (Израиль) объявили режим ЧС в ожидании посадки лайнера болгарской компании Electra Airways. По предварительным данным, при взлете в немецком Кельне самолет повредил шасси и, возможно, будет садиться на брюхо, сообщает Jerusalem Post.
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В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

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