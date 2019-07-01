Происшествия
Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в ИзраилеРБК 09:11
В аэропорту Бен-Гурион (Израиль) объявили режим ЧС в ожидании посадки лайнера болгарской компании Electra Airways. По предварительным данным, при взлете в немецком Кельне самолет повредил шасси и, возможно, будет садиться на брюхо, сообщает Jerusalem Post.
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