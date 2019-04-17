Самолет с Быковым вылетел из Уфы в МосквуТАСС 12:58

Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.

Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии. "Борт, оборудованный всем необходимым, вылетел из Уфы в Москву", - сказал собеседник агентства.

Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву

Политика Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.

Наука Найдены останки одного из самых крупных плотоядных млекопитающих Палеонтологи из Университета Огайо (США) обнаружили новый вид плотоядных млекопитающих, которые обитали на Земле 22 миллиона лет назад.

Кино Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.

Происшествия Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Политика Суд признал незаконной национализацию «Приватбанка» В Киеве суд признал незаконной национализацию "Приватбанка", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.

Шоу-бизнес Хилькевич заступилась за певицу Нюшу в Instagram Анна Хилькевич заступилась за певицу Нюшу после ряда негативных комментариев в Instagram.

Хоккей Юниорская сборная России одолела словаков на старте ЧМ Юниорская сборная России, составленная из хоккеистов не старше 18 лет, победила сверстников из Словакии в первом матче группового этапа чемпионата мира.

Игры В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.

Происшествия Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.

Политика Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".

Происшествия Верховный суд отклонил иск фигуранта дела «Зимней вишни» Сергея Генина Верховный суд РФ отклонил иск фигуранта уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», сотрудника МЧС Сергея Генина.

Политика Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.

Технологии Сбербанк показал виртуальную телеведущую По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, уже сложно кого-то удивить виртуальными 3D-моделями, которые активно применяются в сферах кино, компьютерных играх.

Происшествия Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».

Футбол «Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рождения "Спартак" ответил на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения.

Политика Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.

Футбол Диего Коста отказался от тренировки с «Атлетико» Ранее нападающий мадридского клуба был дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление арбитра Нападающий мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Коста не вышел на тренировку, пишет AS.

Происшествия Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Экономика В Минфине поддержали идею объединения ОСАГО и КАСКО Минфин поддержал идею создания универсального полиса на базе и ОСАГО, и КАСКО.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.

Гаджеты Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.

Хоккей Кросби не сыграет за сборную Канады на ЧМ Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отказался участвовать в чемпионате мира в составе сборной Канады.