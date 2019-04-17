Общество
Самолет с Быковым вылетел из Уфы в МосквуТАСС 12:58
Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии. "Борт, оборудованный всем необходимым, вылетел из Уфы в Москву", - сказал собеседник агентства.
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Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.
— Алексей Венедиктов, российский журналистРИА Новости 09:00
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