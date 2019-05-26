Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в ПулковоИзвестия 13:15
Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 11:33
Культура
Роман Прилепина о Донбассе переведут на французский и сербский
Новый роман российского писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» переведут на сербский и французский языки, сообщил сам литератор во время общения с журналистами.
Обновлено в 09:43
Хоккей
Кожевников жестко отругал хоккейную сборную: Все видели – игры нет
Матч в Братиславе завершился со счетом 0:1. Мнение о прошедшем матче и игре российской сборной в целом в интервью «СпортМК» высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком
Обновлено в 06:22
Хоккей
Воробьев продолжит тренировать сборную России по хоккею
Обновлено в 13:53
Здоровье
Мужчина несколько месяцев живет в конуре на улице в Краснодаре
Андрей уже несколько месяцев живет в самодельной будке в районе краснодарского ипподрома.
Обновлено в 10:56
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Политика
Международный трибунал постановил освободить украинских моряков
Российская сторона на слушаниях не присутствовала Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда".
Обновлено вчера в 07:29
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Политика
Меган Маркл отказалась принимать участие в приеме Дональда Трампа
У Меган Маркл существует вполне уважительные причины, по которым она может пропустить прием Дональда Трампа, запланированный на 3-5 июня.
Обновлено в 09:16
Политика
В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Наука
Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще, чем у женщин
Обновлено 24 мая в 13:47
Политика
Немка нарисовала голую Меркель верхом на медведе
Художница из Германии Екатерина Морэ нарисовала картину, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель в обнажённом виде сидит верхом на медведе.
Обновлено в 14:35
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»
Обновлено в 11:52
Происшествия
У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу
Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Рената Литвинова опубликовала очень нежное фото дочери без макияжа
17-летняя Ульяна, как и мать, не любит злоупотреблять косметикой. Актриса Рената Литвинова опубликовала фото своей дочери без косметики.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителя F-16, замаскированного под Су-57
Американские военные опубликовали видеозапись полета самолета F-16C, замаскированного под истребитель пятого поколения Су-57 ВКС РФ.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского в Лондоне вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария вышла замуж.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы
Обновлено в 08:04
Здоровье
В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей
В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.
Обновлено в 11:21
Общество
Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
Обновлено в 14:58
Футбол
ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»
Футбольный клуб «Ростов», набрав 41 очко, завершил сезон на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Обновлено в 09:07
Авто
Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta от Tata
Накануне в Сети были опубликованы первые рендеры этого автомобиля, судя по которым дизайн кроссовера будет спроектирован с визуальными решениями, которые применялись в Harrier и хэтчбеке Altroz.
Обновлено в 03:06