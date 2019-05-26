Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в ПулковоИзвестия 13:15

Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС.

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Культура Роман Прилепина о Донбассе переведут на французский и сербский Новый роман российского писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» переведут на сербский и французский языки, сообщил сам литератор во время общения с журналистами.

Хоккей Кожевников жестко отругал хоккейную сборную: Все видели – игры нет Матч в Братиславе завершился со счетом 0:1. Мнение о прошедшем матче и игре российской сборной в целом в интервью «СпортМК» высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Здоровье Мужчина несколько месяцев живет в конуре на улице в Краснодаре Андрей уже несколько месяцев живет в самодельной будке в районе краснодарского ипподрома.

Политика В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

Финансы Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.

Политика Международный трибунал постановил освободить украинских моряков Российская сторона на слушаниях не присутствовала Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда".

Футбол Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.

Гаджеты Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10 Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.

Происшествия В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.

Политика Меган Маркл отказалась принимать участие в приеме Дональда Трампа У Меган Маркл существует вполне уважительные причины, по которым она может пропустить прием Дональда Трампа, запланированный на 3-5 июня.

Политика В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Политика Немка нарисовала голую Меркель верхом на медведе Художница из Германии Екатерина Морэ нарисовала картину, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель в обнажённом виде сидит верхом на медведе.

Происшествия У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.

Шоу-бизнес Рената Литвинова опубликовала очень нежное фото дочери без макияжа 17-летняя Ульяна, как и мать, не любит злоупотреблять косметикой. Актриса Рената Литвинова опубликовала фото своей дочери без косметики.

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителя F-16, замаскированного под Су-57 Американские военные опубликовали видеозапись полета самолета F-16C, замаскированного под истребитель пятого поколения Су-57 ВКС РФ.

Здоровье В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.

Общество Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".

Футбол ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата» Футбольный клуб «Ростов», набрав 41 очко, завершил сезон на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.