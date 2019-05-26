Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в ПулковоИзвестия 13:15
Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС.
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Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено в 17:25
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Политика
Прогноз: проевропейские партии получат 65% мест в Европарламенте
Согласно прогнозу Европарламента, проевропейские партии лидируют на выборах в законодательный орган ЕС, получив 493 места из 751.
Обновлено в 17:31
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Авто
Аналитики перечислили предпосылки для доминирования электромобилей в будущем
Ожидаемые объемы продаж электромобилей к 2040 году на 14 млн единиц превысят продажи автомобилей с ДВС, считают аналитики.
Обновлено в 05:35
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив
ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
Обновлено в 10:41
Общество
Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае
Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено в 17:02
Политика
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено в 17:55
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Космос
«Роскосмос» планирует повысить грузоподъемность «Ангары»
Обновлено вчера в 20:21
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах
В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.
Обновлено в 17:02
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Армия и оружие
В результате перестрелки на северо-западе Пакистана ранения получили пять военных
По меньшей мере пять пакистанских военных получили ранения в результате столкновений с представителями движения "Пуштун Тахавуз" (Движение по борьбе за права пуштунов, ПТМ).
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Футбол
«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ
Московский «Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение к поклонникам красно-белых.
Обновлено в 15:44
Общество
Российские бизнесмены оценили свои доходы
«Большинство российских предпринимателей (76%) довольны своей прибылью за последний год», — цитирует ТАСС итоги исследования, в рамках которого были опрошены порядка полутора тысяч бизнесменов.
Обновлено в 18:15
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Музыка
Группа «Машина времени» отмечает 50-летие
Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30