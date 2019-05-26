Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в ПулковоИзвестия 13:15

Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС.
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Следователи осматривают двигатели самолета из Пекина в Пулково

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В Пулково сел лайнер рейса Пекин – Петербург с отказавшим двигателем

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ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
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По меньшей мере пять пакистанских военных получили ранения в результате столкновений с представителями движения "Пуштун Тахавуз" (Движение по борьбе за права пуштунов, ПТМ).
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В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
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Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
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