Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в ПулковоИзвестия 13:15
Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС.
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