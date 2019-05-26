Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в ПулковоИзвестия 13:15

Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС.
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Следователи осматривают двигатели самолета из Пекина в Пулково

Gazeta.SPb17:07

Следователи работают на месте экстренной посадки самолета в Петербурге

РЕН ТВ12:44

В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет

РИА Новости13:09

Летевший из Китая самолет запросил аварийную посадку в Пулково из-за отказа двигателя

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В Пулково сел Аэробус А330 из Пекина с отказавшим двигателем

78.ru12:44

Севший на одном двигателе в Пулково самолёт из Пекина вылетит обратно с большой задержкой

Фонтанка.Ру15:15

В Пулково сел лайнер рейса Пекин – Петербург с отказавшим двигателем

Петербургский дневник12:55
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Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено вчера в 11:28
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено в 22:44
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Обновлено в 08:16
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Футбол

Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ.
Обновлено в 08:25
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено в 21:01
Авто

Кроссовер Hyundai ix35 вновь стал бестселлером

Обновлено в 21:50
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Общество

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Политика

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

При очередном обновлении вновь слегка выросли результаты у популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест).
Обновлено в 21:22
Происшествия

Водитель трейлера протаранил 15 машин в Мексике, четверо погибли

Обновлено в 20:14
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Политика

Последствия дефолта на Украине оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено в 22:34
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне

Обновлено в 13:15
Политика

Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено в 22:09
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Общество

Свердловчанам пообещали летнее тепло в начале последней недели весны

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают до +25 днём и до +15 ночью. При этом местами ожидается умеренный дождь и гроза.
Обновлено в 22:46
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 17:52
Происшествия

В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме

По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено в 22:47
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Общество

В Южно-Курильске родители выпускников детского сада вместо запуска шаров в небо посадили деревья

Сотрудники заповедника "Курильский" — родители выпускников южно-курильского детского сада "Солнышко" 23 мая приняли участие в посадке деревьев.
Обновлено в 22:03
Экономика

Суд по иску Evison о созыве совета директоров «Восточный» намечен на 4 июня

Представитель Evison заявил о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров, чтобы утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров.
Обновлено в 21:45
Здоровье

Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века

По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Политика

Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге

Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
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