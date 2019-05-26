Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в ПулковоИзвестия 13:15
Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной стал отказ двигателей. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал, передает ТАСС.
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Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено вчера в 11:28
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено в 22:44
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Обновлено в 08:16
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Футбол
Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ.
Обновлено в 08:25
Общество
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено в 21:01
Авто
Кроссовер Hyundai ix35 вновь стал бестселлером
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Политика
Европарламент обновил предварительные результаты выборов
При очередном обновлении вновь слегка выросли результаты у популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест).
Обновлено в 21:22
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Политика
Последствия дефолта на Украине оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено в 22:34
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне
Обновлено в 13:15
Политика
Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено в 22:09
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Общество
Свердловчанам пообещали летнее тепло в начале последней недели весны
Синоптики Уральского гидрометцентра обещают до +25 днём и до +15 ночью. При этом местами ожидается умеренный дождь и гроза.
Обновлено в 22:46
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено в 22:47
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Общество
В Южно-Курильске родители выпускников детского сада вместо запуска шаров в небо посадили деревья
Сотрудники заповедника "Курильский" — родители выпускников южно-курильского детского сада "Солнышко" 23 мая приняли участие в посадке деревьев.
Обновлено в 22:03
Экономика
Суд по иску Evison о созыве совета директоров «Восточный» намечен на 4 июня
Представитель Evison заявил о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров, чтобы утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров.
Обновлено в 21:45
Здоровье
Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века
По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Политика
Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43