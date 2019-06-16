Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в ШереметьевеRT на русском 13:52
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение. По словам источника агентства, у лайнера была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:45, Вашингтон
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Космос
На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии
Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Спорт
Сборная России обыграла словаков в рамках квалификации Евро-2020
Мужская сборная России одолела сборную Словакии 30:20 в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 по гандболу.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Здоровье
В Хабаровске эсэры требуют от СК проверки больниц №10 и №11
Протестующие собираются 19 июня выйти к зданию краевого СК с требованием провести проверку печально известных горбольниц №10 и №11.
Обновлено в 19:00
Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд
5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
Обновлено в 17:01
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23
Общество
В правительстве задумались о сокращении рабочей недели
В российском правительстве накануне празднования Дня России задумались о том, чтобы понятие «пятидневка» сделать устаревшим и сократить рабочую неделю.
Обновлено в 10:54
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Политика
Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге
Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу страны Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.
Обновлено в 16:59
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Футбол
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки
Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:01
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Игры
В рекламе Watch Dogs Legion обнаружили политическую агитацию
Увидели намеки в слоганах рекламной акции («пора контролировать город и наше будущее») и артах на картинках изображались персонажи Watch Dogs Legion, которые стоят под зонтами, а именно они являются символом пикетов жителей Гонконга, вышедших на улицы против экстрадиции в КНР.Вскоре после этого Ubisoft удалила данные посты из Интернета и принесла свои извинения.
Обновлено в 12:32
Футбол
Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»
Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено в 16:37
Общество
Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России
ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.
Обновлено в 17:39
Общество
Евросоюз выделяет €3 млн на модернизацию Египетского национального музея в Каире
Египет и Евросоюз приступают к совместной реализации проекта по модернизации Египетского национального музея в центре Каира.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Технологии
Тренды интернет-рекламы и искусственный интеллект
Самое большое изменение в интернет-рекламе заключается в том, что рекламодатели, а вместе с ними издатели, используют всё больше способов для охвата аудитории блокировщиков рекламы.
Обновлено в 19:30