Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в ШереметьевеRT на русском 13:52

«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение. По словам источника агентства, у лайнера была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха.
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СМИ узнали о проблемах с кондиционированием на рейсе Милан — Москва

РБК14:14

Самолет из Милана готовится к экстренной посадке в Москве из-за разгерметизации

РЕН ТВ12:27

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

RT на русском13:52

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьево

РИА Новости13:50

Летевший из Милана в Москву Boeing «Аэрофлота», на борту которого были неполадки благополучно сел в Шереметьево

Эхо Москвы15:59

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

Вести.Ru13:22

Самолет с неисправной системой кондиционирования приземлился в Москве

Интерфакс14:30
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Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика

Экстренно госпитализирован глава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Хоккей

Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Космос

На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии

Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.
Обновлено в 03:54
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба

«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Спорт

Сборная России обыграла словаков в рамках квалификации Евро-2020

Мужская сборная России одолела сборную Словакии 30:20 в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 по гандболу.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Здоровье

В Хабаровске эсэры требуют от СК проверки больниц №10 и №11

Протестующие собираются 19 июня выйти к зданию краевого СК с требованием провести проверку печально известных горбольниц №10 и №11.
Обновлено в 19:00
Финансы

Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд

5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 19:04
Кино

Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе

Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23
Общество

В правительстве задумались о сокращении рабочей недели

В российском правительстве накануне празднования Дня России задумались о том, чтобы понятие «пятидневка» сделать устаревшим и сократить рабочую неделю.
Обновлено в 10:54
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Обновлено в 12:09
Политика

Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге

Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу страны Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»

Обновлено в 15:00
Здоровье

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Футбол

Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки

Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:01
Политика

Президент Германии оценил отношения ЕС и России

Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Игры

В рекламе Watch Dogs Legion обнаружили политическую агитацию

Увидели намеки в слоганах рекламной акции («пора контролировать город и наше будущее») и артах на картинках изображались персонажи Watch Dogs Legion, которые стоят под зонтами, а именно они являются символом пикетов жителей Гонконга, вышедших на улицы против экстрадиции в КНР.Вскоре после этого Ubisoft удалила данные посты из Интернета и принесла свои извинения.
Обновлено в 12:32
Футбол

Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»

Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено в 16:37
Общество

Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России

ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.
Обновлено в 17:39
Общество

Евросоюз выделяет €3 млн на модернизацию Египетского национального музея в Каире

Египет и Евросоюз приступают к совместной реализации проекта по модернизации Египетского национального музея в центре Каира.
Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Политика

Индия начала торговую войну с США

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Общество

Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Технологии

Тренды интернет-рекламы и искусственный интеллект

Самое большое изменение в интернет-рекламе заключается в том, что рекламодатели, а вместе с ними издатели, используют всё больше способов для охвата аудитории блокировщиков рекламы.
Обновлено в 19:30
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