Политика
Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в КольцовоЕкатеринбург Онлайн 08:04
В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово. Точная программа его визита в наш город неизвестна.
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Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПРАЙМ вчера в 17:16
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