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В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово. Точная программа его визита в наш город неизвестна.

Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово

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