Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в МосквеИзвестия 14:52

Король российской эстрады Филипп Киркоров вместе со своими детьми и творческим коллективом попал в авиапроисшествие. Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

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