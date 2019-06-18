Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в ДомодедовоРБК 13:19
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам певца, разрешить ситуацию удалось «благодаря профессионализму пилотов».
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Авто
Реальные продажи машин в мае упали на 18%
По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.
Обновлено в 18:22
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Общество
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю
Обновлено в 01:35
Экономика
ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
Обновлено в 08:23
Политика
Трамп официально начал предвыборную кампанию
Президент Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида, сообщило в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 20:48
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.
Обновлено в 21:41
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Политика
Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Авто
Lexus представил обновленный GX
Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены дерзкими перехватами России самолетов ВВС США
Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов прокомментировали ситуацию с недавними перехватами американских военных самолетов российскими истребителями.
Обновлено в 09:36
Наука
Сколько правды в сериале «Чернобыль»?
Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.
Обновлено 16 июня в 12:04
Гаджеты
HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа
Модельный ряд включает принтеры HP Neverstop Laser 1000a и беспроводной Neverstop Laser 1000w и МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a и беспроводной Neverstop Laser MFP 1200w.
Обновлено в 14:49
ЖКХ
Часть Благовещенска на двое суток останется без воды в начале июля
С 1 по 3 июля в Благовещенске будет остановлен водозабор "Северный".
Обновлено в 20:58
Политика
МВД призвало провести ревизию ПДД
МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Марат Башаров терпеть не может ненатуральных девушек
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Экономика
Производство бетона и бульдозеров в России резко выросло
С января по май 2019 года рост промышленного производства в России составил 2,4 процента.
Обновлено в 11:46
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Общество
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:49
Гаджеты
Xiaomi начинает продажи телевизоров в России
В свете выхода нового устройства компании на российском рынке порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с вице-президентом компании Xiaomi по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) и узнать о секретах успеха этого продукта.
Обновлено в 09:35
Футбол
Мата согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт
Согласно источнику, в ближайшее время хавбек подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный на один год.
Обновлено в 13:11