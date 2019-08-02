Происшествия
Самолет разбился во время тушения лесного пожара во ФранцииLenta.ru 13:04
Пожарный самолет-амфибия, тушивший лесной пожар во французском департаменте Гар, потерпел крушение вблизи коммуны Женерак.
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Политика
Возвращение смертной казни в США разочаровало ПАСЕ
Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян заявил, что разочарован решением властей Соединённых Штатов об отмене фактического моратория на смертную казнь.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Авто
Выпустили байк со встроенным грилем (мясо можно будет готовить прямо в дороге)
Впервые «мясистый» байк покажут публике на мероприятии 2019 Sturgis Motorcycle Rally, которое пройдет в Южной Дакоте со 2 по 11 августа.
Обновлено в 05:49
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено в 16:06
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто
В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 17:05
Авто
Представлен обновленный кемпер Volkswagen California
Компания Volkswagen официально представила обновлённый дом на колёсах - California.
Обновлено в 09:30
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Футбол
Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА
Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.
Обновлено в 11:02
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Сеул исключит Японию из списка «доверенных партнеров»
Сеул намерен предпринять зеркальные ответные меры в отношении Японии, которая усилила контроль за поставками в Южную Корею электронных компонентов, исключив ее из списка «благонадежных» покупателей.
Обновлено в 06:36
Футбол
Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым
Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:49
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Кино
В сеть слили первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Обновлено в 12:33
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Замминистра обороны назвал число участников «Юнармии» по всей России
По словам Андрея Картаполова, в 2020 году в центре «Орленок» пройдут чемпионат «Юнармии» по футболу и Первые Всероссийские игры движения.
Обновлено в 11:48
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено в 20:06
Культура
Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым
Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
Обновлено в 20:33
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Обновлено в 18:16
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»
Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей».
Обновлено в 14:08
Футбол
Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года
Агентство Wasserman, представляющее интересы игрока, сообщило, что 22-летний форвард подписал контракт с московским клубом на 4 года.
Обновлено в 15:25
Интернет
В Минкомсвязи одобрили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука
Заклеивание камер и микрофонов гаджетов позволяет лучше защититься от кибермошенников.
Обновлено в 09:37
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено в 20:28