Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во ВнуковоИнтерфакс 11:39
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково. В настоящее время самолет находится примерно в 300 км от Москвы и приземлится в ближайшие минуты. По данным портала Fligtradar24, речь идет о рейсе FV 5861 авиакомпании "Россия", выполняемом на лайнере Boeing 747-400.
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Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
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В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
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Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
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Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе
Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
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Происшествия
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Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» за обгон «Аватара»
В пятницу общая мировая прибыль «Мстители: финал» достигла 2789,2 миллиона долларов о оставалось всего 500 тысяч долларов, чтобы превзойти «Аватара», чей рекорд составляет 2789,7 миллиона долларов.
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Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
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Общество
На сайте Минобороны открылся интерактивный раздел о параде ко дню ВМФ
На сайте Министерства обороны открылся специальный интерактивный раздел, посвящённый военно-морскому параду, который состоится в день военно-морского флота, сообщает РИА VladNews со ссылкой сайт Министерства обороны.
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Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию
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Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
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Прототипы корабля Starship полетят через 3 месяца — Илон Маск
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Обновлено вчера в 17:45
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Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
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Политика
На выборах в Раду обработано 45% протоколов
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Кино
Венецианский кинофестиваль закроет фильм с Миком Джаггером
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Футбол
Топ-футболист АПЛ намерен совершить каминг-аут
По информации источника, руководство клуба, в котором выступает футболист, обеспокоено возможной негативной реакцией со стороны болельщиков.
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СМИ: два человека задержаны норвежской полицией за осквернение памятника жертвам Брейвика
Полиция Норвегии задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершенных праворадикалом Андерсом Брейвиком.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
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