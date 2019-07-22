Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во ВнуковоИнтерфакс вчера в 11:39
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково. В настоящее время самолет находится примерно в 300 км от Москвы и приземлится в ближайшие минуты. По данным портала Fligtradar24, речь идет о рейсе FV 5861 авиакомпании "Россия", выполняемом на лайнере Boeing 747-400.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Из-за царапины кота британка лишилась пальца и едва не умерла
Врачи сказали, что я могла умереть или, как минимум, лишиться всей руки.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство
Королевская канадская конная полиция извинилась за происшествие и позднее залила версию без фильтров.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Музыка
Гитарист «Кино» оценил исполнение российского хита группой Metallica
Обновлено вчера в 12:42
Общество
В Красноярском крае горит 650 тысяч гектаров леса
Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь пожаров площадью 7,5 тысячи га.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Вещи Маргарет Тэтчер уйдут с молотка
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В Алтайском крае введен режим «черного неба»
Режим «черного неба» введен в Алтайском крае из-за красноярских пожаров.
Обновлено вчера в 21:51
Здоровье
В Петербурге за неделю 193 человека пострадало от укуса клещей
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Здоровье
Губернатор осмотрел новое современное оборудование областной больницы
В 2018 и нынешнем году в областную больницу поступила 21 единица современного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
«Ювентус» готовит предложение по Неймару
Руководство туринского "Ювентуса" намерено приобрести нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 23:32