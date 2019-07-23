Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково. В настоящее время самолет находится примерно в 300 км от Москвы и приземлится в ближайшие минуты. По данным портала Fligtradar24, речь идет о рейсе FV 5861 авиакомпании "Россия", выполняемом на лайнере Boeing 747-400.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Общество Китаю никто не нужен, он нужен всем В случае с Китаем есть несколько стандартных сюжетов, по которым пропагандистская война ведется с унылым упорством и с полным игнорированием фактов, но тут в июле из-за угла выскочили две цифры (0,2 процента экономического роста и "впервые за 27 лет"), и началось.

Армия и оружие Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Происшествия Число пострадавших при пожаре в детском лагере возросло В МЧС России по региону рассказали, что при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае также пострадали пять взрослых человек.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Политика Порошенко снова вызвали на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Политика Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Авто Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.

Шоу-бизнес Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

Происшествия Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.

Кино Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Короче» В конкурсную программу фестиваля "Короче" включили 37 фильмов.