Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во ВнуковоИнтерфакс вчера в 11:39
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково. В настоящее время самолет находится примерно в 300 км от Москвы и приземлится в ближайшие минуты. По данным портала Fligtradar24, речь идет о рейсе FV 5861 авиакомпании "Россия", выполняемом на лайнере Boeing 747-400.
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