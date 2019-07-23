Происшествия

Самолет, летевший в Анталью, возвращается во ВнуковоИнтерфакс 11:39

Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково. В настоящее время самолет находится примерно в 300 км от Москвы и приземлится в ближайшие минуты. По данным портала Fligtradar24, речь идет о рейсе FV 5861 авиакомпании "Россия", выполняемом на лайнере Boeing 747-400.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Источник: летевший в Анталью самолет вернулся во Внуково из-за отказа двигателя

ТАСС12:12

Пассажирский Boeing-747 вернулся в Москву из-за проблем с двигателем

РИА Новости12:16

Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково

Газета.Ru12:35

Вылетевший в Анталью рейс вернулся во Внуково из-за проблем с двигателем

РБК12:27

Пассажиров вернувшегося в Москву Boeing отправят в Анталью другим рейсом

Говорит Москва12:19

Резервный борт авиакомпании «Россия» вылетел в Анталью из Внуково

Агентство Москва14:12

Во «Внуково» сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

Интерфакс12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Кино

СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев

Обновлено в 12:01
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Политика

Партия Зеленского лидирует по результатам обработки 1% протоколов

Обновлено вчера в 17:03
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Музыка

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

Обновлено в 18:12
Армия и оружие

Британия признала неспособность своих ВМС защитить интересы страны

"Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру", - цитирует ТАСС.
Обновлено в 20:41
Политика

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Здоровье

Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки

Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Обновлено в 12:00
Политика

В МИД России назвали выборы в Раду «голосованием надежды»

Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 11:33
Футбол

«Спартак» может арендовать форварда «Шахтёра»

Как сообщает Sport24, в услугах 26-летнего нигерийского форварда заинтересован «Спартак».
Обновлено в 16:38
Здоровье

Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе

Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.
Обновлено в 08:36
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Общество

Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе

Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.
Обновлено в 19:48
Музыка

На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак

Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Авто

Подключаемый гибрид Toyota Prius стал пятиместным в Европе

Европейская Toyota Prius Plug-in Hybrid до сих пор предлагается с четырьмя местами, поскольку центр заднего дивана занимает неподвижный бокс с подстаканниками.
Обновлено в 04:02
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Единоборства

Звезда «Чудаков» Стив-О вызвался выйти в октагон против Бибера вместо Круза

Обновлено в 17:58
Происшествия

В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ

Обновлено в 11:20
Политика

В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
Обновлено в 17:06
Кино

Представлен первый концепт-арт Вечных

Обновлено в 03:31
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Общество

В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже

В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются

Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено в 19:54
ещё по теме
Главное