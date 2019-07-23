Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствияГазета.Ru 08:24
Самолет Airbus A321, совершающий рейс из Осло в Москва развернулся над территорией Швецией.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании
Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Задержаны владелец и директор детского лагеря в Хабаровском крае
Жертвами ЧП стали четыре ребенка Директор лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае Максим Кузнецов и глава организации-владельца Виталий Бурлаков задержаны после ЧП с гибелью детей, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Авто
Названы самые угоняемые в России модели автомобилей
Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:11
Музыка
Shazam назвал самые популярные у россиян песни
Обновлено в 08:38
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Авто
Jaguar подтвердил выпуск новых моделей
Jaguar F-Pace был хитом марки — в 2018 году модель разошлась тиражом в 23 520 по всей Европе и еще 14 752 в США.
Обновлено в 02:40
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Общество
В Mail.ru раскритиковали законопроект об идентификации пользователей электронной почты
Законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты неуместен и избыточен, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия
"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.
Обновлено в 08:08
Авто
Volvo рассказала о планах на расширение кроссоверного модельного ряда
Новый отчет от зарубежного издания AutoExpress освещает планы по расширению будущей модельной линейки шведского автопроизводителя.
Обновлено в 08:18
Политика
Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 08:41
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Политика
СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора.
Обновлено в 08:58
Футбол
Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками "Спартака" и правоохранителями на стадионе "Ростов Арена" после матча "Ростов" — "Спартак" (2:2).
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду
Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Спорт
Малютин завоевал бронзу на дистанции со скандальным китайцем Сунь Яном
Китаец Сунь Ян одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира в корейском Кванджу.
Обновлено в 07:56
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52