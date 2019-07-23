Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствияГазета.Ru 08:24
Самолет Airbus A321, совершающий рейс из Осло в Москва развернулся над территорией Швецией.
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Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
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В Москву придет резкое похолодание
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В Сети впервые появились снимки Hyundai Elantra следующего поколения
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Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%
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Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
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Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
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Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
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Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
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