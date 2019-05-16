В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадкуРБК 15:52

Летевший из столицы Казахстана самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и телеканал РЕН ТВ.

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

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