Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадкуРБК 15:52

Летевший из столицы Казахстана самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и телеканал РЕН ТВ.
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