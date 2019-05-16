Происшествия
В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадкуРБК 15:52
Летевший из столицы Казахстана самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и телеканал РЕН ТВ.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено в 17:08
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено в 17:25
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Милан» хочет видеть Сарри главным тренером вместо Гаттузо
Как сообщает The Telegraph, руководство «Ромы» хотело видеть итальянца Антонио Конте на посту главного тренера, однако специалист отказался от предложения.
Обновлено в 16:22
Энергетика
Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа
Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено в 16:07
Футбол
«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мира
Петербуржцы стали единственными представителями России в рейтинге.
Обновлено в 12:08
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Футбол
Экс-игрок «Реала» Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Соперник не стал помогать Фабиу, за что тут же поплатился — самостоятельно вскочивший на газон Коэнтрау стянул шорты с грека и устремился в защиту.
Обновлено 13 мая в 12:34
Политика
США внесли Huawei в черный список
Коммерческий Департамент администрации внес корпорацию с ее 70 дочерними предприятиями в список компаний, которым запрещено закупать запчасти и технологии у американских поставщиков без специального правительственного разрешения.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Технологии
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49