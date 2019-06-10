Самолет из Москвы в Казань прервал взлет из-за неисправностиМосковский Комсомолец 03:14

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

с чего всё началось

10 июня в Москве на стоянку, прервав взлет, вынужден был вернутся самолет, направлявшийся в Казань из Домодедово. Во время разгона у лайнера авиакомпании S7 Airlines сработал датчик о возможном выключении автомата тяги, пишет РИА «Новости».

Самолет из Москвы в Казань прервал взлет из-за неисправности

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