Происшествия

Самолет из Москвы в Казань прервал взлет из-за неисправностиМосковский Комсомолец 03:14

10 июня в Москве на стоянку, прервав взлет, вынужден был вернутся самолет, направлявшийся в Казань из Домодедово. Во время разгона у лайнера авиакомпании S7 Airlines сработал датчик о возможном выключении автомата тяги, пишет РИА «Новости».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Самолет S7 прервал взлет в Москве из-за неисправности

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новостивчера в 14:53

Подробнее о событии

Самолет из Москвы в Казань прервал взлет из-за неисправности

Московский Комсомолец03:14

Направлявшийся в Казань из Москвы авиалайнер прервал взлет из-за неисправности

Татар-информвчера в 16:05

В авиакомпании S7 объяснили, почему рейс Москва-Казань развернули прямо на полосе

Казанский репортервчера в 16:42

Самолет в Казань прервал взлет из-за возможного выключения автомата тяги

Inkazanвчера в 17:07

Самолет S7 Москва-Казань прекратил взлет в Домодедово из-за срабатывания датчика о возможном включении автомата тяги

Эхо Москвывчера в 15:34

Самолет рейса Москва – Казань срочно прервал взлет из-за неисправности

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:20

Пассажирский самолет прервал вылет из Домодедово

РБКвчера в 15:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Обновлено в 02:51
Политика

Конституционный суд Молдавии осудил оказываемое на него давление

Конституционный суд Молдавии в вторник выступил с заявлением, в котором осуждается политическое давление оказываемое на него, депутатов призывают подчиниться принятым ранее решениям, сообщает пресс-служба КС.
Обновлено в 03:19
Футбол

Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году

В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Экономика

За пять месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%

Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 11 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство «КазТАГ».
Обновлено в 01:15
Культура

Участник «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Обновлено в 03:00
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Здоровье

Продолжается приём вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня в 12:00.
Обновлено вчера в 14:01
Недвижимость

В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами

Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.
Обновлено в 01:29
Кино

Первый канал покажет документалку об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 02:12
Политика

Фермеры из Сирии планируют экспортировать черешню в Россию

Обновлено в 01:09
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

Обновлено в 03:14
Происшествия

Матвиенко прокомментировала задержание журналиста Голунова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала резонансное дело с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:47
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено 09 июня в 14:04
Политика

Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями

Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.
Обновлено в 02:57
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59
Энергетика

«Газпром» создаст «дочку» по геологоразведке с бюджетом 80 млрд руб

Структура «Газпром недра» объединит две существующие «дочки» монополии — «Газпром георесурс» и находящуюся под санкциями США «Газпром геологоразведку» — и станет генподрядчиком по геолого-разведочным, геофизическим и специальным работам, получив контракты на около 80 млрд руб. ежегодно.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Санврачи забраковали два воронежских пляжа

Санврачи не рекомендуют воронежцам купаться на двух пляжах, находящихся в городской черте.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено вчера в 17:44
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию

Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено вчера в 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное