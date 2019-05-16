Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в ШереметьевоРИА Новости 15:33

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
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Пассажир рассказал об аварийной посадке в Шереметьеве самолета из Нур-Султана

РЕН ТВ17:46

В Шереметьево назвали причину аварийной посадки лайнера из Казахстана

РБК17:14

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

РИА Новости15:33

СМИ: Airbus A320 совершил экстренную посадку в Шереметьево

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Пассажир самолета Нур-Султан - Москва: «Мы нормально приземлились в „Шереметьево“, нас не трясло, не подбрасывало»

Комсомольская правда16:40

Самолёт из Нур-Султана вынужденно сел в Шереметьеве

RT на русском15:55

В Шереметьево сел самолет Air Astana со сработавшим датчиком отказа реверса двигателя

ТАСС15:21
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Происшествия

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Происшествия

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Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
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Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

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Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро

На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Обновлено в 20:26
Общество

Балтусова прокомментировала сохранение дороги на месте обмеления Волги

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Обновлено вчера в 09:26
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В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
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В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
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АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

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Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
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Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
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Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
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