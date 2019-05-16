Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в ШереметьевоРИА Новости 15:33

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

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